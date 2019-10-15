Суд обязал застройщика вернуть 1,9 млрд рублей в строительство ЖК "Новокосино-2" в Реутове

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области обязал застройщика - ООО "ЭкспертСтрой" - вернуть 1,9 млрд рублей, использованных не по целевому назначению, в строительство двух корпусов жилищного комплекса "Новокосино-2" в Реутове. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

"По иску подмосковного Главгосстройнадзора в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства ЖК "Новокосино-2" в Реутове Арбитражный суд Московской области обязал застройщика ООО "ЭкспертСтрой" вернуть 1,9 млрд рублей, использованных не по целевому назначению", - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что нецелевое расходование средств дольщиков вышеуказанного жилищного комплекса было выявлено в ходе контрольно-надзорных мероприятий Главгосстройнадзора.

В пресс-службе добавили, что ранее в отношении генерального директора ООО "ЭкспертСтрой" было возбуждено уголовное дело по статье 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями". По решению суда застройщик должен направить указанную сумму на строительство оставшихся недостроенных в жилом комплексе корпусов - 13-го и 16-го. В двух корпусах нарушены права почти 1,7 тыс. дольщиков.

"Это первый случай в российской судебной практике, когда контролирующий орган обязал застройщика в судебном порядке возвратить денежные средства, выведенные из стройки", - приводятся в сообщении слова начальника Главгосстройнадзора Московской области Артура Гарибяна.