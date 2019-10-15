Госдума приняла проект о досрочном погашении Минобороны ипотеки погибшего военного

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает досрочное полное погашение Минобороны РФ задолженности по ипотечному кредиту погибшего военнослужащего. Авторами инициативы выступила группа депутатов и сенаторов.

В частности, предполагается "досрочное полное погашение уполномоченным органом задолженности по ипотечному кредиту (займу) погибшего военнослужащего единым платежом за счет единовременного начисления на именной накопительный счет участника в размере его задолженности по кредиту", говорится в пояснительной записке.

Согласно действующему законодательству, военное ведомство продолжает погашение ипотеки из средств федерального бюджета до полного исполнения обязательств по займу. "Объем выплат при этом превышает в 2-3 раза сумму задолженности по кредиту на дату принятия обязательств по погашению кредита", - констатируют разработчики.

Данный подход "позволит повысить эффективность использования средств федерального бюджета, а также оперативно решить вопрос обеспечения жилым помещением членов семьи погибшего военнослужащего и осуществить полное досрочное погашение кредита вне зависимости от завершения мероприятий, связанных с оформлением прав наследства, либо переоформлением кредитного договора на наследников", пояснила на заседании один из разработчиков инициативы сенатор Людмила Бокова.

Профильный думский комитет по обороне поддержал законопроект. "Он носит социально значимый характер и направлен на реализацию жилищных прав погибших и умерших военнослужащих", - сказал первый зампред комитета Андрей Красов.