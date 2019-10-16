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Проекты финалистов II Российской молодежной архитектурной биеннале покажут в Берлине

Всего на отборочный этап биеннале заявки подали почти 740 участников

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Проекты финалистов второй Российской молодежной архитектурной биеннале, которая пройдет с 24 по 26 октября в городе Иннополис (Татарстан), представят на Aedes Architecture Forum в Берлине в 2020 году. Об этом сообщила в среду пресс-служба биеннале.

"В 2020 году проекты финалистов второй Российской молодежной архитектурной биеннале будут представлены в Aedes Architecture Forum в Берлине - первой независимой архитектурной галерее Европы, где экспонируют работы профессионалов современной архитектуры и городского дизайна", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в 2019 году на отборочный этап второй Российской молодежной архитектурной биеннале подали заявки 739 участников из шести стран и 53 городов. Это почти в два раза больше, чем было подано на первой биеннале. Заявки поступили от молодых специалистов до 35 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Лондона, Майами, Дели, Пекина и Пизы. Из них организаторы мероприятия отобрали 30 финалистов.

"В этом году мы немного усложнили условия для конкурсантов и предложили им создать не вымышленный проект, а придумать идеи редевелопмента реально существующих промзон в Казани", - отметила директор биеннале Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Также в этом году организаторы биеннале проведут архитектурно-художественный конкурс для учащихся 9-10-х классов российских школ. Ученики представят собственный архитектурный проект, иллюстрирующий комфортное, функциональное и привлекательное образовательное учреждение - школу или колледж. 10 лучших проектов представят в отдельной экспозиции биеннале. Из них выберут двух победителей, которые поедут в образовательный тур в Берлин.

I Российская молодежная архитектурная биеннале прошла в Иннополисе с 12 по 14 октября 2017 года. Финалисты разрабатывали проект многофункционального квартала, ограниченного четырьмя улицами со свободной планировкой. В этом году в рамках биеннале пройдет трехдневная деловая программа с лекциями, презентациями и дискуссиями, главными темами которых станут проблематика редевелопмента промышленных пространств, механизмы продвижения молодых архитекторов в профессиональном сообществе и образование в сфере архитектуры. Программа мероприятия открыта для посещения.

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