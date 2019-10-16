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Власти КБР сообщили, что переселение из аварийного жилья идет с опережением графика

До конца 2019 года должны расселить 46 человек, а до конца 2020 года - 35

НАЛЬЧИК, 16 октября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) заявляют, что переселения граждан из аварийного жилищного фонда идет в регионе с опережением утвержденного графика на год. Это следует из справки, предоставленной ТАСС в среду министерством инфраструктуры и цифрового развития региона.

Фонд ЖКХ опубликовал результаты выполнения федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда". Согласно этим данным, Кабардино-Балкария, как и все остальные регионы Северного Кавказа, не приступила к расселению аварийного жилья в 2019 году.

"Министерством инфраструктуры и цифрового развития КБР (в 2019 году) заключены соглашения с тремя муниципальными образованиями - участниками первого этапа республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории КБР в 2019-2025 годах" - сел Малка, Совхозное и Этоко Зольского района. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в указанных населенных пунктах должно быть завершено не позднее 31 декабря 2020 года, в том числе: в срок до 31 декабря 2019 года - 598 кв. м., 46 человек; в срок до 31 декабря 2020 года - 784,3 кв. м., 35 человек. Завершение первого этапа Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда планируется в срок до 31 декабря 2019 года, с опережением графика на один год", - следует из справки.

Отмечено, что на объектах подрядчики ведут строительство за счет собственных средств, степень готовности строящихся домов по состоянию на 1 октября 2019 года составляет 85%. По графику указанной программы, к 1 сентября 2025 года в КБР расселят 1012 граждан из 58 аварийных многоквартирных домов, которые признаны непригодными для жилья до 1 января 2017 года. Общий прогнозный объем финансирования программы за шесть лет составляет 519,5 млн рублей, из которых 99% выделяет Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, остальные средства выделяет регион.

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входит в состав нацпроекта "Жилье и городская среда". Согласно проекту, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья, - 530,9 тыс. человек. При этом, эти показатели могут быть уточнены по итогам реализации программ расселения в 2019-2021 годы. Также к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда. Кроме того, планируется уточнение критериев признания домов аварийными и ввод понятия "ветхих домов". Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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