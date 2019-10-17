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Минстрой России подготовил памятку по эксплуатации газовых систем в многоквартирных домах

Материал составили после проверок и выявления ряда нарушений

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минстрой РФ подготовил памятку по безопасному использованию газового оборудования в многоквартирных домах. Как сообщается в четверг на сайте министерства, методический материал составили после проведенных проверок в жилых домах и выявления ряда нарушений при эксплуатации жильцами газовых систем.

"В целях предотвращения аварийных ситуаций Минстрой России совместно с регионами разработал памятку, в которой аккумулированы основные рекомендации по использованию газа в бытовых условиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе инспекционных обследований газовых систем выявлены такие типичные нарушения, как самовольная установка газового оборудования, халатное отношение некоторых жильцов к состоянию своего имущества, в том числе ограничение доступа контролирующим органам в квартиры для проведения осмотра.

В памятке собрана информация о том, как действовать в случае непредвиденных ситуаций, содержатся номера телефонов экстренных служб. Кроме того, в методическом материале размещен перечень действий, которые запрещены при эксплуатации газового оборудования.

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