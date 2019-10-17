Минфин может выделить ДОМ.РФ 14,65 млрд рублей на финансирование льготной ипотеки в ДФО

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минфин России может выделить институту развития в жилищной сфере ДОМ.РФ в качестве взноса в уставный капитал почти 14,7 млрд рублей на реализацию проекта льготной ипотеки под 2% в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Проект соответствующего постановления правительства РФ опубликован в четверг на официальном портале нормативно-правовых актов.

"Министерству финансов РФ направить акционерному обществу "ДОМ.РФ" в установленном порядке средства федерального бюджета в размере 14 млрд 659 млн 201,4 тыс. рублей, предусмотренные в федеральном законе от 29 ноября 2018 года № 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов", в качестве взноса в уставный капитал акционерного общества "ДОМ.РФ", - говорится в проекте постановления.

Предполагается, что сопровождать подготовку и подачу гражданами документов на получение льготной ипотеки будет Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК). Минвостокразвития РФ должно будет направлять АРЧК субсидии на обеспечение этой работы.

Также, согласно проекту, ДОМ.РФ будет возмещать кредитным организациям недополученные доходы по льготным кредитам, компенсируя разницу между ключевой ставкой на начало месяца, увеличенной на четыре процентных пункта, и ставкой, установленной в кредитном договоре. Планируется, что ДОМ.РФ будет осуществлять выплаты с 1 января 2020 года в пределах выделенных кабмином средств. Общая сумма кредитов, по которым организация будет осуществлять выплаты, составит до 450 млрд рублей. Лимит кредитов для каждой организации устанавливается отдельно.

Согласно проекту постановления, льготная ипотека будет предоставляться во всех регионах Дальнего Востока, ей смогут воспользоваться молодые семьи и получатели участков по программе "Дальневосточный гектар". Возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет. Выдавать ипотеку по льготной ставке планируется с 1 декабря 2019 года по 31 декабря 2024 года.

Предполагается, что молодые семьи смогут получить ипотеку под 2% на покупку строящегося или готового жилья на первичном или вторичном рынке. Льготный кредит также будет доступен для покупки жилья в сельских поселениях Дальнего Востока или строительства индивидуального жилого дома в макрорегионе. Участники программы "Дальневосточный гектар", которые также смогут воспользоваться льготной ипотекой, должны направить деньги на строительство жилого дома на полученном участке.

Требования к получателям ипотеки

К молодым семьям будут отнесены те, в которых оба супруга не старше 35 лет (включительно) имеют гражданство РФ и состоят в зарегистрированном браке. При этом хотя бы один из них должен быть зарегистрирован по месту жительства на территории субъекта ДФО. Неполные семьи, в которых один родитель до 35 лет и ребенок до 18 лет, также смогут воспользоваться льготной ипотекой.