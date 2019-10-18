Москву и Калугу досрочно подключат к онлайн-сервису выписок из реестра недвижимости

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Москву и Калужскую область досрочно подключат к онлайн-сервису оперативной выдачи сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила пресс-служба Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

В начале сентября онлайн-сервис заработал в 51 из 85 регионов России, которые переведены на федеральную государственную информационную систему ведения ЕГРН. Планировалось, что в первом квартале 2020 года, после перехода на ЕГРН всех субъектов, платформа будет доступна всем жителям страны.

"Сейчас мы ведем работу по пилотному подключению нескольких регионов, которые еще не переведены на федеральную государственную информационную систему (ФГИС) ЕГРН. Это позволит гражданам этих субъектов также оперативно получать выписки об объектах недвижимости. В частности, речь идет о тестировании подключения Москвы и Калужской области", - приводятся в сообщении слова главы Федеральной кадастровой палаты Парвиза Тухтасунова.

Он уточнил, что выписки в электронном виде, предоставляемые через сайт кадастровой палаты, имеют такую же юридическую силу, как и в виде бумажного документа - они заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью органа регистрации прав. По его словам, выписки из ЕГРН могут потребоваться гражданам при проведении различных сделок с недвижимостью. Например, когда необходимо проверить объект перед покупкой, уточнить собственников, проанализировать возможные ограничения и обременения.

"Благодаря новым техническим инструментам мы смогли сократить время предоставления сведений с нескольких дней до нескольких минут, что особенно важно для получения актуальной информации на момент сделки", - отметили в кадастровой палате.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), то есть иметь учетную запись на портале госуслуг, характеристики об объекте недвижимости заполняются из ЕГРН. Поиск объектов происходит автоматически по адресу или кадастровому номеру.