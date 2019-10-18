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Строительство центра реабилитации в медкластере в Сколкове начнут в 2020 году

Планируется, что клиника будет принимать около 3,5 тыс. человек в год

ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Строительство первого в России французского реабилитационного центра Orpea в международном медицинском кластере в Сколково планируется начать в первом квартале следующего года. Об этом сообщил журналистам в пятницу гендиректор Orpea group Эммануэль Масон.

"Строительные работы для международного медицинского кластера в Сколкове должны начаться в первом квартале 2020 года. Мы инвестируем в проект порядка €6 млн, которые будут инвестированы в технологическую часть и операционную деятельность", - сказал Масон.

По его словам, мэрия Москвы поручила компании Orpea проработать возможность строительства на территории города пансионата для престарелых на 150 коек. Компания проводит проектные исследования, проект должен быть представлен в столичную мэрию до конца текущего года. Помимо этого, компания Orpea обсуждает с Министерством труда России проект строительства в Москве клиники для людей, получивших производственные травмы на работе, и еще одного пансионата для престарелых. Итого французская компания может реализовать в столице 4 проекта, в том числе клинику в инновационном центре "Сколково".

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что планируемая площадь центра высокотехнологичной реабилитации составит более 20 тыс. кв. м. В нем будет расположен стационар на 200 коек и амбулаторное отделение на 50 мест. Ожидается, что клиника начнет работу в 2022 году и будет принимать порядка 3,5 тыс. человек в год.

Также компания Oprea планирует в медкластере осуществлять научную (исследовательские программы в области реабилитации) и образовательную (тренинги, программы подготовки и повышения квалификации для врачей, медсестер, фармацевтов и медицинских техников) деятельность.

Архитектура клиники Orpea

Как уточнили ТАСС в пресс-службе международного медицинского кластера в Сколкове, концепция архитектуры клиники Orpea представит собой сочетание международных стандартов экоустойчивого проектирования и передовых технологий строительства.

"При строительстве реабилитационного центра будет использоваться технология, позволяющая снизить риск ошибки, предусмотреть большинство сложностей до строительства здания, а также помочь в его эксплуатации, - BIM (Building Informational Modeling) моделирование. Это виртуальное строительство объекта до его фактического строительства для уменьшения неопределенности, повышения безопасности здания, а также анализа потенциальных воздействий различных факторов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что при создании концепции клиники архитекторы проекта отошли от привычных форм лечебных учреждений, отличающихся своей тяжеловесностью и отсутствием естественного света.

"Международный медицинский кластер при проектировании и строительстве зданий уделяет особое внимание комфорту пациента, ведь пациентоориентированность является одним из важнейших принципов 4P-медицины. Таким образом, в кластере создается так называемая исцеляющая среда, которая способствует выздоровлению и восстановлению пациентов. Вид здания планирующегося корпуса реабилитационного центра также говорит о том, что важно не только вылечить пациента, но и создать максимально комфортную среду для него - внешний облик здания вызывает только положительные эмоции, логистика здания позволяет максимально быстро и комфортно выполнить все необходимые процедуры, а мобильная мебель подстраивается под потребности пациента", - подчеркнули в пресс-службе.

Как добавили в пресс-службе, инновационный центр "Сколково", на территории которого находится кластер, руководствуется в застройке своей территории тремя "э": энергоэффективностью, экологичностью и эргономичностью. Первые два пункта занимают особенно важное место в "зеленом" кодексе инновационного центра.

"Зеленый" кодекс - это свод правил, соблюдение которых способствует сокращению негативного воздействия объектов строительства на здоровье человека и на окружающую среду, повышению качества жизни и уровня безопасности проживающих и работающих на территории инновационного центра; например, на территорию центра запрещен въезд машинам низкого экологического класса, а все здания на территории оснащены системой "умный дом". "Зеленый" кодекс, чьи правила также соблюдаются международным медкластером как партнером "Сколково", был разработан с учетом международных стандартов экоустойчивого проектирования и строительства. Эта система регулирует практически каждую составляющую работы здания: от вентиляции до водоснабжения - и оценивает, насколько эффективно происходит использование ресурсов", - отметили в пресс-службе.

В новость были внесены изменения (13:22 мск) — добавлен 3-й абзац. 

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