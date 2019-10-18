Турчак: онлайн-голосование по вопросам домоуправления должно иметь юридическую силу

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Вице-спикер Совфеда, глава Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате Андрей Турчак в пятницу предложил внести поправки в Жилищный кодекс, закрепляющие юридический статус онлайн-голосования жителей многоквартирных домов.

"Сегодня у граждан нет возможности через электронные средства участвовать в управлении своим городом и домом", - констатировал на заседании Совета Турчак, занимающий также пост секретаря генсовета "Единой России". Он заметил, что опросы в интернете сегодня часто проводятся, но "они не имеют юридической силы", а у большинства граждан нет времени на участие в общедомовых собраниях.

"В этой связи необходимо внести изменения в Жилищный кодекс и закрепить соответствующий порядок использования информационных систем для публичных слушаний и принятия решений так, чтобы они имели юридическую силу", - предложил Турчак. Кроме того, продолжил он, нужно дать органам местного самоуправления возможность "использования информационных систем для проведения юридически значимого голосования по вопросам муниципального значения". Это, указал он, позволит отказаться от обходов по квартирам и сбора подписей.

"Это повысит вовлеченность людей в принятие решений, влияющих на качество их жизни. Для этого необходимы поправки в закон "Об общих принципах организации местного самоуправления", - уточнил вице-спикер.

Кроме того, продолжил он, "жители многоквартирных домов должны иметь возможность в удобной электронной форме взаимодействовать и с управляющими компаниями". "Возможность собственников жилья делать это онлайн, через личный кабинет нужно также обеспечить нормативно, чтобы люди имели удобный доступ к актуальной информации об услугах и тарифах, могли получить услуги онлайн, заключить соответствующие договоры с обслуживающими компаниями, рассчитать плату", - пояснил Турчак, заметив, что в ряде регионов такие сервисы уже применяются.

"Чтобы такие системы полноценно работали, нужно закрепить в федеральном законе о государственной информационной системе ЖКХ возможность использования приложений, в том числе облачных", - заключил вице-спикер.