Объем введенного в эксплуатацию жилья в Кабардино-Балкарии вырос на 8,8% за 9 месяцев

НАЛЬЧИК, 21 октября. /ТАСС/. Объем ввода жилья в Кабардино-Балкарии в первые девять месяцев 2019 года вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"С начала года [с января по сентябрь] предприятиями и организациями с учетом индивидуального жилищного строительства построено 2219 новых квартир общей площадью 294,5 тыс. кв. м, что на 24 тыс. кв. м, или на 8,8%, больше, чем в январе - сентябре 2018 года. В сельской местности построено 903 квартиры общей площадью 134,6 тыс. кв. м - 45,7% от общего ввода жилья по республике", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше 17% введенного с начала года жилья приходится на многоэтажное жилищное строительство - 51,9 тыс. кв. м. Это на 60,9% больше, чем в январе - сентябре 2018 года. По данным ведомства, за первые девять месяцев объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", составил 9,9 млрд рублей.

Индивидуальными застройщиками было построено 1623 дома площадью 242,6 тыс. кв. м, что на 1,8% больше соответствующего периода 2018 года. В общем объеме введенного жилья на индивидуальных застройщиков приходится 82,4%.