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Дума повысила штрафы для застройщиков за непредоставление данных в контрольные органы

Штрафы для работающих с дольщиками строительных компаний увеличатся до 500 тыс. рублей

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект о повышении штрафов для работающих с дольщиками строительных компаний до 500 тыс. рублей за ненадлежащее предоставление необходимых сведений в контрольные органы. Законопроект был внесен в декабре прошлого года группой членов Совета Федерации.

Действующей редакцией Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусмотрена ответственность для застройщиков, работающих в сфере долевого строительства, которые либо не предоставили необходимые сведения в региональные контрольные органы, либо направили неполный пакет или документы, содержащие недостоверные данные.

Как отмечают в Совфеде, размер административного штрафа составляет для должностных лиц от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. Штрафы не пересматривались с 2010 года. В СФ убеждены, что предусмотренные сейчас КоАП суммы недостаточны и не обязывают компании выполнять нормы закона. Согласно принятому закону, штрафы для должностных лиц теперь будут установлены в размере от 10 тыс. до 25 тыс. рублей, для юридических лиц - от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

Согласно представленной авторами в пояснительных материалах статистике, в 2018 году в Новосибирской области на 33 застройщика был наложен штраф на общую сумму 380 тыс. рублей, в Хабаровском крае на 23 застройщика - на сумму 596 тыс. рублей.

В целом рост числа таких правонарушений отмечен в 13 субъектах РФ. Если в 2016 году в этих регионах было зафиксировано 37 таких случаев, то в 2017 году - 49.

В 2018 году в 48 регионах совершено 235 подобных правонарушений.

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Россия
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