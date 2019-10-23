Решение проблемы обманутых дольщиков потребует выделения еще 21 млрд рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 октября. /ТАСС/. Решение проблемы обманутых дольщиков потребует выделения 21 млрд рублей из федерального бюджета в 2020 году, заявил вице-премьер Виталий Мутко. В 2019 году правительство уже выделило на эти цели 16 млрд рублей, напомнил он.

"Мы в 39 субъектах начинаем работу по достройке проблемных домов. На эти 16 млрд мы начнем работу, чтобы завершить эти дома, нам необходим 21 еще млрд [рублей]. Мы поправкой к бюджету такие средства предусмотрим. Они пойдут через Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства на четыре дома СУ-155, дома Urban Group и дома, которые у нас в 39 субъектах [будут достраиваться], - сказал он журналистам в ходе осмотра жилого комплекса "Новинки Smart City".

Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года, ранее сообщал ТАСС.