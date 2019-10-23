Власти Ленобласти увеличили объем фонда защиты дольщиков в 2,5 раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Размер фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Ленинградской области увеличен более чем в 2,5 раза, сообщила в среду пресс-служба правительства Ленинградской области.

"Областные парламентарии приняли поправки в закон об областном бюджете на 2019-2021 годы в первом и третьем чтениях. Основные изменения в расходной части бюджета касаются увеличения суммы на взнос в фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства с 300 до 800 млн рублей", - говорится в сообщении. Таким образом, размер фонда увеличен в 2,6 раза.

Постановление о создании регионального фонда помощи дольщикам подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в конце июля. В регионе официально признано наличие девяти проблемных объектов долевого строительства и около 2 тыс. обманутых дольщиков.

Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года.