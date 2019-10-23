Ставка по ипотеке в Севастополе к 2024 году должна стать менее 8% благодаря нацпроекту

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Средняя ипотечная ставка в Севастополе к 2024 году должна снизиться до 7,9% в результате работы по национальному проекту "Жилье и городская среда" - это примерно на 2,5 процентных пункта ниже текущей, сообщили ТАСС в департаменте капитального строительства города.

"В соответствии с утвержденными в паспорте регионального проекта "Ипотека" (реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда") целевыми показателями прогнозируется постепенное снижение процентной ставки по предоставленным ипотечным кредитным займам на приобретение жилья. Так, к 2024 году средний уровень ипотечной ставки составит 7,9 %", - говорится в ответе департамента на запрос ТАСС.

Национальным проектом в целом в стране предусматривается снижение средней ставки по ипотеке к 2024 году до уровня менее 8% годовых - таким образом, ипотечные ставки в Севастополе должны стать ниже, чем в среднем в стране.

Со ссылкой на данные Банка России уточняется, что на 1 августа 2019 года средняя ставка по ипотеке в РФ составляла 10,08%, в Севастополе - 10,36%. "Ипотечный портфель на 1 августа текущего года составил 7,2 трлн рублей. Крупнейшие российские банки с 1 октября 2019 года дополнительно снизили ипотечные ставки, хотя еще в начале года они их повышали", - отметили в департаменте.

Как пояснили в департаменте, есть несколько способов снижения ставки для того, кто покупает квартиру в ипотеку. Например, она становится меньше 9%, если человек в виде первоначального взноса выплачивает 30% стоимости квартиры. Для некоторых категорий граждан возможно возместить часть средств, выплаченных как проценты по ипотеке. Кроме того, госучреждение "Севастопольстройпроект" (создается на основе городского Агентства ипотечного жилищного кредитования) предоставляет льготный займ со ставкой менее 8%.

Мерами поддержки по региональному проекту "Ипотека" могут воспользоваться определенные категории горожан: молодые специалисты, собственники подлежащего расселению жилья, многодетные семьи, супруги или родители-одиночки не старше 35 лет с одним или более ребенком, получатели материнского капитала, ветераны боевых действий, работники городских унитарных предприятий и госучреждений, муниципальные и госслужащие, инвалиды и другие.

О нацпроекте

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).