В Сочи начались первые сносы лишних этажей в самостроях

КРАСНОДАР, 24 октября. /ТАСС/. Застройщики двух домов в Сочи, признанных судом самостроями, приступил к сносу верхних этажей, которые были построены в нарушение проектной документации, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Два объекта в Сочи приводят в соответствие с разрешением на строительство. Собственников обязали снести этажи, которые не предполагались в первоначальном проекте зданий", - говорится в сообщении.

Речь идет о домах на улицах Хуторской и Каспийской в Адлерском районе Сочи. Они были возведены на землях, предназначенных для индивидуального жилого строительства, то есть не должны были превышать трех этажей. Застройщик дома на улице Хуторской построил четвертый этаж, чтобы предоставлять гостиничные услуги. А застройщик дома на улице Каспийской - два лишних этажа. Четвертый этаж дома на улице Хуторской будут снесен в течение двух месяцев, а два лишних этажа дома на улице Касписйкой - в течение месяца.

В пресс-службе администрации Сочи ТАСС уточнили, что в обоих случаях в помещениях на лишних этажах никто не проживает. Это первые прецеденты сноса этажей в самостроях для приведения их в соответствие с проектной документации.

"Юридически демонтаж этажей, возведенных в нарушение установленных параметров и проектной документации, оформляется так же, как по любому самовольно построенному объекту: или самостоятельно застройщиком по требованию муниципалитета, или по решению суда", - приводит пресс-служба администрации края слова первого вице-губернатора Андрея Алексеенко.

Ранее власти Сочи предложили владельцам квартир в самостроях заключить мировые соглашения и снести верхние этажи, которые были построены в нарушение проектной документации. За счет этого планировалось сохранить 25 незаконно возведенных домов. Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко заявлял, что лишать людей единственного жилья в регионе не планируют, для решения данной проблемы будет применяться индивидуальный подход. Планировалось начать снос лишних этажей только там, где не проживают люди.