"Ведомости": Роспотребнадзор может изменить границы приаэродромных территорий

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор (после совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева 15 октября) опубликовал для общественного обсуждения проект приказа об оценке авиационного шума. Об этом в понедельник сообщает газета "Ведомости".

По действующему СанПиНу, принятому в СССР, уровень воздействия шума оценивают по максимальному и эквивалентному значению (средний шум в течение для и ночи), пишет газета. Допустимый максимальный шум днем составляет 70 дБ, ночью - 60 дБ, эквивалентный - 55 и 45 дБ соответственно. Превышение показателей считается вредным для здоровья людей и нарушающим права местных жителей на благоприятную среду обитания.

По данным издания, Медведев поручил Роспотребнадзору изменить методику оценки уровня шума аэропортами, которая используется для ограничения территория для строительства жилья. В документе, который подготовил Роспотребнадзор 24 октября, говорится, что оценка должна производиться только по эквивалентному уровню. На обсуждение проекта отводится семь дней.

По информации, которую привели изданию сотрудники трех московских аэропортов, при оценке только по эквивалентному уровню шума приаэродромные территории аэропортов сократятся в несколько раз. У Шереметьево по действующему СанПиНу она составляет 160 тыс. га, при оценке только по эквивалентному шуму - 45 тыс. га. У Внуково территория сократится со 184 тыс. до 61 тыс. га. У Домодедово - с 298 тыс. до 50 тыс. га.

Мнение специалистов

Топ-менеджер одного из московских аэропортов рассказал газете, что изменение санитарных норм по расчету шумового воздействия позволить обеспечить застройку вокруг аэропортов. По словам директора Международной ассоциации аэропортов Сергея Никотина расчеты приаэродромных территорий с учетом действующих норм по допустимому шуму не устроили строительную отрасль и региональные власти, прокомментировал он "Ведомостям".

По мнению собеседников "Ведомостей" опасностью изменений при оценке шума состоит в том, что эквивалент - средняя величина и зависит от интенсивности полетов. "Она-то каждый год возрастает: если сейчас на определенной территории эквивалентный уровень в норме, то через несколько лет норма может быть превышена. Но дома к тому времени уже будут построены и распроданы", - отметил собеседник газеты. По данным издания, трафик Шереметьево в январе-августе вырос на 13%, у Внуково - на 12%, у Домодедово - сократился на 6,3%.