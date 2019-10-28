Объем введенного в эксплуатацию жилья в КЧР за 9 месяцев 2019 году вырос почти на 50%

ЧЕРКЕССК, 28 октября. /ТАСС/. Объем ввода жилья в Карачаево-Черкесии (КЧР) за девять месяцев 2019 года вырос на 48,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Всего за январь-сентябрь 2019 года в республике введено (без учета жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства) 106,7 тыс. кв. м жилья (465 индивидуальных и два многоквартирных дома), что на 48,6% больше, чем год назад. Из них в сельской местности - 41,7 тыс. кв. м (256 домов)", - говорится в сообщении.

В январе-сентябре 2019 года в республике введено в действие 612 зданий жилого и нежилого назначения общей площадью 209,7 тыс. кв. м. Всего объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", за январь-сентябрь 2019 года составил 12,1 млрд рублей, или 80,2% к уровню аналогичного периода прошлого года. При этом отмечается, что на долю крупных и средних организаций приходилось 38,5% всех ремонтно-строительных работ в республике.