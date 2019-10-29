Минстрой предложил принимать решение о капремонте домов исходя из степени их износа

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Решение о капитальном ремонте жилых домов следует принимать исходя из фактического износа конструкций, а не нормативных сроков. Об этом на обсуждении стратегии развития ЖКХ до 2035 года сообщил во вторник директор департамента стратегических проектов Минстроя РФ Михаил Гилев.

Он отметил, что для этого необходимо усовершенствовать систему технического учета.

"Мы планируем, что в рамках техучета мы научимся определять физическое состояние конструктивных элементов, по этому поводу задача - восстановление нормативных характеристик как минимум этих элементов и приведение конструктивных элементов в плановое состояние. С точки зрения формирования и реализации программ капремонта есть системный вопрос по переходу от ремонта по нормативным срокам к капитальному ремонту по фактическому состоянию", - отметил Гилев, говоря о целях и задачах стратегии.

В свою очередь министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев сказал журналистам, что новая система проведения капремонта позволит приводить в порядок в первую очередь наиболее изношенные дома.

"На сегодня капитальный ремонт проводится так: пришел определенный срок, мы заходим в дом и начинаем его капитально ремонтировать. И не всегда бывает так, что системы, которые должны ремонтироваться, имеют достаточный износ. Это дает возможность экономить ресурс и перебрасывать его на другие многоквартирные дома, где износ достиг критической точки", - сказал Якушев.

Он уточнил, что переход к новой технологии потребует изменений законодательной базы, касающихся процедуры обследования домов.

Реализация стратегии развития ЖКХ рассчитана на период с 2021 года по 2035 год. Ее основная цель - обеспечить предоставление качественных и доступных по цене коммунальных услуг.