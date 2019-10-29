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Закон об архитектуре может быть принят весной

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков напомнил, что обсуждение проекта закона идет на сайте архитектура.рф

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Новый закон об архитектурной деятельности в РФ может быть принят весной 2020 года. Об этом ТАСС во вторник сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков в кулуарах VI Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia.

Ранее во второй половине октября вице-премьер Виталий Мутко ходе встречи с архитекторами в рамках Международного архитектурного фестиваля "Зодчество"2019" поручил представить через месяц итоговую версию проекта закона "Об архитектурной деятельности в РФ".

"У нас есть шанс в весеннюю сессию, как нам представляется, его принять. Вопрос - надо ли с этим торопиться? Решение должно быть выверено, взвешено. Надо сделать все правильно, чтобы запустить положительную селекцию архитекторов, чтобы профессия рождала новых гениев", - сказал Волков.

Он напомнил, что обсуждение проекта идет на сайте архитектура.рф.

Как ранее сообщил ТАСС президент Союза архитекторов России и президент Союза московских архитекторов Николай Шумаков, действующий закон (№ 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в РФ", принятый Госдумой 18 октября 1995 года) утратил актуальность. Он отмечал, что новый законопроект включает в себя направления от ведения концепции (эскизный проект) до авторского надзора и соблюдения архитектурного проекта. По его словам, самое главное в законопроекте - распределение основных функций архитектора, за счет чего в процессе строительства он становится фигурой номер один.

Сегодня законопроектом занимается рабочая группа, куда входят представители Мункультуры России, Роспатента, Союза архитекторов России, Национального объединения проектировщков и изыскателей (НОПРИЗ), РААСН, Союза малых городов России и ДОМ.РФ.

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