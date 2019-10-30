Глава Минстроя предложил вернуться к обсуждению механизма отчуждения земель для госнужд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев предложил вернуться к обсуждению возможности распространения механизма отчуждения земель для государственных и муниципальных нужд в определенных случаях, когда это необходимо для развития территории и когда в отношении других объектов на такой территории уже предусмотрен такой механизм. Такое мнение в среду он высказал на выездном заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в Екатеринбурге.

"Высказываю собственную позицию. Считаю, что нам нужно к этому вопросу все-таки возвращаться", - сказал министр в ходе дискуссии "Комплексное развитие территорий городов как способ обеспечения увеличения объемов жилищного строительства".

По словам министра, создание механизма отчуждения земель для государственных и муниципальных нужд - запрос строительного сообщества: застройщиков, инвесторов, работающих на площадках. Он отметил, что пока общественную позицию по этому вопросу преодолеть не удалось. "Была дискуссия в Госдуме. Нас в этом вопросе пока не поддержали. Поправки свелись к "косметическому ремонту", - сказал он.

Госдума в июле 2019 года приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий возможность включения в границы территорий, входящих в программы комплексного и устойчивого развития, земельных участков из государственной и муниципальной собственности, но при этом без права изъятия многоквартирных домов.

Первоначальная версия документа предусматривала "возможность изъятия для муниципальных нужд" земельных участков, на которых расположены аварийное или подлежащее сносу жилье, многоквартирные дома, снос которых предусмотрен муниципальными адресными программами. Было предусмотрено и изъятие объектов коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих исключительно данные дома, так как необходимость в них отпадает. Однако данные положения были исключены в ходе подготовки текста ко второму чтению.