Минстрой представит российский опыт реализации программы "Умный город" в Абу-Даби

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Минстрой России поделится опытом реализации проекта "Умный город" на Всемирном форуме городов ООН в феврале в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе министерства.

"В Абу-Даби с 8 по 13 февраля пройдет Всемирный форум городов. На официальной встрече с министром Владимиром Якушевым заместитель генерального секретаря ООН, глава исполкома ООН-Хабитат (программа ООН по населенным пунктам - прим. ТАСС) Маймуна Мохд Шариф пригласила российскую делегацию к участию в форуме и предложила рассказать о реализации проекта цифровизации городского хозяйства "Умный город", - сказали в пресс-службе.

Ведомственный проект Минстроя РФ "Умный город" стартовал в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". В проекте участвуют города с численностью жителей более 100 тыс. человек, а также, по желанию региона, города с меньшим числом жителей.

Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации проекта.

Всемирный форум городов выступает в качестве основной глобальной площадки по обсуждению вопросов городского развития. Тысячи участников из неправительственных организаций, представителей национальных и местных органов власти, ученых и специалистов местных сообществ примут участие в форуме для обмена опытом и мнениями по вопросам урбанизации. Тема форума - "Города - территория возможностей: взаимосвязь культуры и инноваций".