Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минстрой представит российский опыт реализации программы "Умный город" в Абу-Даби

Там с 8 по 13 февраля пройдет Всемирный форум городов

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Минстрой России поделится опытом реализации проекта "Умный город" на Всемирном форуме городов ООН в феврале в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе министерства.

"В Абу-Даби с 8 по 13 февраля пройдет Всемирный форум городов. На официальной встрече с министром Владимиром Якушевым заместитель генерального секретаря ООН, глава исполкома ООН-Хабитат (программа ООН по населенным пунктам - прим. ТАСС) Маймуна Мохд Шариф пригласила российскую делегацию к участию в форуме и предложила рассказать о реализации проекта цифровизации городского хозяйства "Умный город", - сказали в пресс-службе.

Ведомственный проект Минстроя РФ "Умный город" стартовал в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". В проекте участвуют города с численностью жителей более 100 тыс. человек, а также, по желанию региона, города с меньшим числом жителей.

Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации проекта.

Всемирный форум городов выступает в качестве основной глобальной площадки по обсуждению вопросов городского развития. Тысячи участников из неправительственных организаций, представителей национальных и местных органов власти, ученых и специалистов местных сообществ примут участие в форуме для обмена опытом и мнениями по вопросам урбанизации. Тема форума - "Города - территория возможностей: взаимосвязь культуры и инноваций".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Якушев, Владимир ВладимировичОАЭРоссия
Реклама на ТАСС
Отставки и назначения
Медведев освободил от должности первого замглавы Минстроя Леонида Ставицкого
В распоряжении говорится, что он переходит на другую работу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС