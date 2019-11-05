Московский долгострой "Терлецкий парк" передан городскому застройщику

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Права на долгострой "Терлецкий парк" и обязательства перед дольщиками объекта переданы городскому застройщику "Мосотделстрой №1", говорится во вторник в сообщении Москомстройинвеста со ссылкой на главу комитета Анастасию Пятову.

"Конкурсным управляющим АО "Глобинвестстрой" с АО "Мосотделстрой №1" подписаны договор о передаче прав на земельный участок, объекты незавершенного строительства и обязательств перед дольщиками, а также передаточный акт. Сегодня документ подан на государственную регистрацию в Росреестр", - уточняется в сообщении.

В нем говорится, что подписание этого договора - обязательное условие для оформления разрешительных документов на строительство и для последующей передачи квартир дольщикам проблемного объекта.

Как сообщал ТАСС, ЖК "Терлецкий парк" на 1329 квартир считается одним из старейших долгостроев Москвы, его строительство началось в 2004 году. Квартир в долгострое дожидаются 800 дольщиков. Объект имеет низкую степень строительной готовности. В отношении застройщика ЖК АО "Глобинвестстрой", к которому права на строительство перешли в 2007 году, в апреле 2017 года была введена процедура наблюдения, а в октябре 2017 года - конкурсное производство. Возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности"). В 2018 году правительство Москвы приняло решение достроить "Терлецкий парк" за счет бюджета. Строительство объекта планируется закончить во втором квартале 2021 года.

В релизе Москомстройинвеста уточняется, что 26 сентября 2019 года Арбитражный суд Московской области разрешил разногласия между конкурсным управляющим прежнего застройщика и "Мосотделстроем №1" при согласовании условий договора передачи объекта, суд утвердил редакцию городского застройщика.