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Доля зарегистрированных границ между населенными пунктами достигла 26,9%

В Росреестре сообщили, что Москва полностью внесла сведения о границах в ЕГРН, на втором месте по наибольшей доле зарегистрированных границ - Чувашия, на третьем - Белгородская область

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Доля зарегистрированных границ между населенными пунктами РФ достигла 26,9% от общего числа границ по итогам девяти месяцев 2019 года, сообщила пресс-служба Росреестра во вторник.

"За январь-сентябрь 2019 года количество границ населенных пунктов в Российской Федерации, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), увеличилось по сравнению с началом текущего года на 19% - до 41 тыс. 935. Соответственно доля границ населенных пунктов, внесенных в ЕГРН, за отчетный период тоже выросла на 4,3% и составила 26,9%", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что Москва полностью внесла сведения о границах в ЕГРН. На втором месте по наибольшей доле зарегистрированных границ - Чувашия (99,12%), на третьем - Белгородская область (95,1%), на четвертом - Краснодарский край (94,4%). В то же время, по данным ведомства, в ЕГРН отсутствует информация о границах населенных пунктов на территории Санкт-Петербурга и Севастополя.

Как сообщал ТАСС, правительству РФ и регионам поручено до 2021 года завершить работу по установлению границ субъектов и населенных пунктов. Это делается, в частности, для того, чтобы наладить кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Всего, по данным Росреестра, в России 155 тыс. 743 границы между населенными пунктами. Ожидается, что внесение сведений о них в ЕГРН позволит упростить постановку участков на кадастровый учет, регистрацию прав, снизить число имущественных споров между правообладателями и эффективно вовлекать земли в оборот.

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Россия
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