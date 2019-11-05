Объем введенного в эксплуатацию жилья в Дагестане за 9 месяцев 2019 года вырос на 12,8%

МАХАЧКАЛА, 5 ноября. /ТАСС/. Объем введенного в эксплуатацию жилья в Дагестане за первые девять месяцев 2019 года вырос на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан.

"Ввод в действие жилых домов в январе-сентябре 2019 года составил 554,3 тыс. кв. метров общей площади, что составило 112,8% к январю-сентябрю 2018 года", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что общая площадь жилых помещений, построенных индивидуальными застройщиками, составила 322,1 тыс. кв. метров, что на 11% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

По данным статистики, в сентябре текущего года было введено в эксплуатацию 137,6 тыс. кв. метров общей площади, что на 27,9% больше, чем в сентября 2018 года.