ДОМ.РФ получит 1 млрд руб. для возмещения затрат на помощь в погашении ипотеки многодетным

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Кабмин распорядился выделить АО "ДОМ.РФ" 1 млрд рублей субсидий на возмещение затрат и недополученных доходов при реализации программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном портале правовой информации во вторник.

С 25 сентября 2019 года в России действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или родится третий ребенок или последующие дети.

"Направить бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" раздела "Жилищно-коммунальное хозяйство" классификации расходов бюджетов, в размере 1 000 000 тыс. рублей на предоставление субсидий акционерному обществу "ДОМ.РФ" <…> на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)", - говорится в распоряжении. В нем отмечается, что перераспределение производится в соответствии с законом о федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Чтобы получить субсидию, заемщику нужно обратиться в банк, обслуживающий ипотеку. К заявлению о погашении части ипотечного кредита необходимо приложить документы, в том числе удостоверяющие личность и гражданство заявителя и его детей, в том числе материнство (отцовство), документы о предоставлении ипотечного кредита и покупке жилья или земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Комплект документов будет рассматривать ДОМ.РФ, который после одобрения заявки перечислит деньги банку для досрочного погашения части ипотечного кредита. Обмен информацией между кредиторами и ДОМ.РФ будет осуществляться через единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС).