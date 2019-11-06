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ВТБ в ближайшее время снизит ставки по ипотеке на 0,4 п.п.

Банк намерен объявить о снижении ставок до конца недели

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Банк ВТБ планирует в начале ноября снизить ставки по ипотеке на 0,4 п.п. Ожидается, что в рамках базовых программ ипотечный кредит можно будет получить от 8,6%, по рефинансированию - от 9%, следует из материалов банка, представленных во время пресс-конференции заместителя президента - председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.

По его словам, банк объявит о снижении ставок до конца недели.

ВТБ по итогам девяти месяцев 2019 года увеличил выдачу новых ипотечных кредитов более чем на 11%. Так, объем ипотечного портфеля с начала года вырос на 14%, что эквивалентно 197 млрд рублей, и достиг 1,6 трлн рублей. При этом доля ВТБ на рынке составляет 22%.

Также в материалах ВТБ сообщается, что банк предоставил ипотечные каникулы более 1,8 тыс. заемщикам. Клиенты выбирают полную приостановку платежей на шесть месяцев, отмечают в ВТБ.

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