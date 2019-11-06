В ЦБ заявили, что смягчение ДКП приведет к дальнейшему снижению ипотечных ставок

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Произошедшее смягчение денежно-кредитной политики может привести к дальнейшему снижению ипотечных ставок в России, отмечается в аналитическом бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

"Произошедшее смягчение денежно-кредитной политики, вероятно, приведет к дальнейшему снижению ипотечных ставок, которое поддержит спрос на этот вид кредитования в дальнейшем", - указывают эксперты департамента.

ЦБ отмечает, что по итогам сентября средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам практически вернулась к исторически минимальным показателям, наблюдавшимся в прошлом году.

По данным Банка России, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 октября 2019 года снизилась на 0,23 п.п. - до 9,68% годовых. Всего в сентябре было выдано 107 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 239,2 млрд рублей (на 1,3% больше, чем в августе), а с начала года выдано 889,4 тыс. ипотечных кредитов, что на 13,7% меньше по сравнению с прошлым годом (1,03 млн). Совокупный ипотечный портфель банков РФ за январь - сентябрь 2019 года достиг 7,2 трлн рублей, увеличившись по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 18,3%. Объем просроченной задолженности с начала года составил 72,8 млрд рублей.

Банк России 25 октября впервые с декабря 2017 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 6,5% годовых. Как пояснил регулятор, решение было принято из-за более быстрого замедления инфляции, чем прогнозировалось.