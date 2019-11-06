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Суд Москвы привлечет опеку к делу о выселении обманутых дольщиков в районе Кожухово

В спорной квартире вместе с обманутой дольщицей живет несовершеннолетний внук

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Суд привлечет органы опеки к делу о выселении обманутой дольщицы жилого дома в московском районе Кожухово, построенного в 2005 году, из-за того, что в спорной квартире с ней проживает несовершеннолетний внук, передает корреспондент ТАСС с заседания в Перовском районном суде Москвы.

"Считаю возможным привлечь в качестве третьего лица управление социальной защиты населения Восточного административного округа города Москвы. Отложить разбирательство по делу на 25 ноября в 10:50", - сказал судья Сергей Ефремов.

Ходатайство о привлечении опеки подала представитель истца Татьяны Авдеевой, адвокат Анна Святогор, которая отметила, что это будет дополнительной гарантией соблюдения прав несовершеннолетнего, проживающего в спорной квартире. Адвокат сказала, что обманутая пайщица Авдеева является бабушкой и опекуном несовершеннолетнего, так как его мать лишена родительских прав. Представитель ответчика, ООО "Дорн", отметила, что компания не знала о проживании в квартире несовершеннолетнего.

Обманутые дольщики с 15-летним стажем

Дом по адресу: ул. Дмитриевского, д. 9 является одним из старейших объектов долевого строительства в Москве, где есть обманутые покупатели жилья, рассказала ТАСС координатор инициативных групп дольщиков России в рабочей группе Госдумы Лора Митт. Дом возводился на основании постановления правительства Москвы о комплексной застройке территории района Кожухово. В инвестиционном контракте на застройку участвовало несколько компаний. Дом со спорными квартирами строили компании "ДСК-1" и компания" и "Пересвет-Инвест", затем последний привлек соинвестора - компанию "Энергостройкомплект-М".

На этапе стройки жилье в 244-квартирном доме распродавали все указанные компании, однако пострадали только покупатели, приобретавшие жилье у компании "Энергостройкомплект-М" по договорам предварительной купли-продажи, в их число вошла и Авдеева. Эта компания не перечислила "Пересвет-Инвесту" средства за проданные физлицам квартиры. Позже такая схема продажи квартир была признана мошеннической, дольщики спорных квартир признаны потерпевшими по уголовному делу, отметили в рабочей группе. Все они не смогли оформить право собственности на квартиры, однако проживают в них с 2006 года.

В итоге в 2008 году инвестдоговор был расторгнут, а права на недвижимость были проданы ООО "Дорн" через цепочку компаний, после чего "Дорн" смог установить право собственности на спорные квартиры, несмотря на проживающих там покупателей "Энергостройкомплект-М". Всего в суде рассматриваются дела по 12 квартирам в этом дом, следует из базы дел Мосгорсуда. Так, 13 ноября 2019 года Перовский районный суд рассмотри иск "Дорн" к еще одной жительнице этого дома - Наталье Свешниковой - о выселении жилого помещения.

"Двойные продажи, это, пожалуй, самое сложное наследие эпохи долевого строительства до вступления в силу 214-ФЗ в 2012 году, когда регистрация в Росреестре договоров на покупку строящегося жилья стала обязательной. Из-за отсутствия зарегистрированного договора люди оказались в правовой яме, они уязвимы для любых судебных атак, будучи по сути добросовестными приобретателями", - резюмировала Митт.

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Россия
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