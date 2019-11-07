В Думе хотят ввести обязательный кадастровый учет земельных участков под аварийным жильем

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в четверг сообщила о скором внесении на рассмотрение нижней палаты законопроекта, который обяжет местные власти ставить на кадастровый учет земельные участки с аварийным жильем с тем, чтобы собственники могли рассчитывать на полноценную компенсацию.

"Мы буквально на днях, на следующей неделе, может, даже завтра внесем законодательную инициативу, которая обязывает публичную власть, будь то муниципалитет или субъект РФ, поставить на кадастровый учет земельный участок", - сказала она, выступая на парламентских слушаниях, посвященных теме расселения аварийного жилья.

Депутат отметила, что статья 16 закона о введении в действие Жилищного кодекса обязывает ставить дом на кадастровый учет при его вводе в эксплуатацию. "Извините, но почему же тогда при сносе дома этой ответственности нет?" - продолжила она. По ее словам, внесение предлагаемой нормы в закон позволит исключить ситуации, когда собственники жилья получают мизерную выплату при сносе дома.

Глава комитета пояснила, что механизм расчета выкупной стоимости аварийного жилья обозначен в статье 32 Жилищного кодекса. "Норма лукавая. Говорится, что по соглашению с собственником ему может быть предоставлена либо натуральная компенсация, либо денежная", - указала Хованская. Однако, добавила она, на практике владелец получает компенсацию, на которую невозможно ничего купить.

"Да, у него двухкомнатная квартира в аварийном доме, но земельный участок не поставлен на кадастровый учет. Значит, это собственность муниципалитета и в выкупную стоимость она не входит, потому что земельный участок не входит в выкупное имущество", - резюмировала глава комитета, напомнив, что ценность как раз представляет земельный участок, а не аварийный дом.