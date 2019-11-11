Господдержка по погашению ипотеки одобрена с 25 сентября для 3 тыс. многодетных семей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Более 3 тыс. семей, в которых появился третий или последующий ребенок после 1 января 2019 года, получили одобрение заявлений на выплату 450 тыс. рублей для погашения ипотечного кредита в рамках реализации мер господдержки. Об этом говорится в сообщении ДОМ.РФ.

Речь идет о семьях, в которых третий или последующие дети родились с 1 января 2019 года, программа рассчитана по 31 декабря 2022 года. Средства можно использовать для погашения остатка суммы действующего кредита или начисленных процентов. Оператором программы выступает ДОМ.РФ.

"ДОМ.РФ одобрил более 3 тыс. заявлений кредиторов на погашение ипотечных кредитов заемщиков в сумме до 450 тыс. рублей в рамках реализации мер господдержки многодетных семей", - говорится в сообщении. По трети из одобренных заявок средства уже перечислены в банки для списания заемщикам.

Чтобы получить поддержку, нужно обратиться в банк, который обслуживает ипотечный кредит. К заявлению о погашении части ипотечного кредита нужно приложить документы, удостоверяющие гражданство и личность заявителя и его детей, а также подтверждающие материнство (отцовство), документы о предоставлении ипотеки и покупке земельного участка под индивидуальное жилищное строительство или жилья. Далее кредитор передает заявки в ДОМ.РФ, который после проверки документов на соответствие условиям программы перечисляет кредитору средства.

"Востребованность программы государственной поддержки многодетных семей уже в первый месяц реализации превысила прогнозы по числу обращений. В настоящее время совместно с кредиторами мы проводим работу по рассмотрению обращений в возможно короткие сроки, чтобы получение господдержки было для заемщиков еще более комфортным и оперативным", - приводятся в сообщении слова управляющего директора ДОМ.РФ Алексея Ниденса.

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