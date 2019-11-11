Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Господдержка по погашению ипотеки одобрена с 25 сентября для 3 тыс. многодетных семей

ДОМ.РФ одобрил заявления кредиторов на погашение ипотечных кредитов заемщиков в сумме до 450 тыс. рублей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Более 3 тыс. семей, в которых появился третий или последующий ребенок после 1 января 2019 года, получили одобрение заявлений на выплату 450 тыс. рублей для погашения ипотечного кредита в рамках реализации мер господдержки. Об этом говорится в сообщении ДОМ.РФ.

Речь идет о семьях, в которых третий или последующие дети родились с 1 января 2019 года, программа рассчитана по 31 декабря 2022 года. Средства можно использовать для погашения остатка суммы действующего кредита или начисленных процентов. Оператором программы выступает ДОМ.РФ.

"ДОМ.РФ одобрил более 3 тыс. заявлений кредиторов на погашение ипотечных кредитов заемщиков в сумме до 450 тыс. рублей в рамках реализации мер господдержки многодетных семей", - говорится в сообщении. По трети из одобренных заявок средства уже перечислены в банки для списания заемщикам.

Чтобы получить поддержку, нужно обратиться в банк, который обслуживает ипотечный кредит. К заявлению о погашении части ипотечного кредита нужно приложить документы, удостоверяющие гражданство и личность заявителя и его детей, а также подтверждающие материнство (отцовство), документы о предоставлении ипотеки и покупке земельного участка под индивидуальное жилищное строительство или жилья. Далее кредитор передает заявки в ДОМ.РФ, который после проверки документов на соответствие условиям программы перечисляет кредитору средства.

"Востребованность программы государственной поддержки многодетных семей уже в первый месяц реализации превысила прогнозы по числу обращений. В настоящее время совместно с кредиторами мы проводим работу по рассмотрению обращений в возможно короткие сроки, чтобы получение господдержки было для заемщиков еще более комфортным и оперативным", - приводятся в сообщении слова управляющего директора ДОМ.РФ Алексея Ниденса.

В новость была внесена правка (09:33 мск) - уточняется заголовок.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Россияне забыли полтора миллиона документов на недвижимость в МФЦ
Речь идет о договорах купли-продажи, актах передачи, согласия и платежных документах, сообщили в Кадастровой палате
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС