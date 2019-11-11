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Власти Петербурга выставят на торги объекты недвижимости на 635 млн рублей

Всего планируется продать 60 объектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Российский аукционный дом (РАД), по поручению комитета имущественных отношений Петербурга, выставит на торги принадлежащие городу здания, помещения и земельные участки на общую сумму 634,5 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы РАД.

"На сегодняшний день комитет передал РАД на реализацию 60 объектов недвижимости - коммерческие помещения и нежилые здания с земельными участками. В начале декабря состоятся торги по первым 28 объектам. Общая площадь помещений и строений, выставленных на торги - 9 тыс. кв. м. Суммарная начальная стоимость лотов - 634,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Имущество расположено почти во всех районах города, в том числе Центральном, Адмиралтейском, Петроградской, Василеостровском, Невском, Адмиралтейском и других. Первые даты торгов - 4, 5, 10 и 12 декабря, даты торгов по остальным объектам будут объявлены позже.

На 2019 год бюджетом Санкт-Петербурга запланированы доходы от использования и реализации госимущества в размере 21,2 млрд рублей. В комитет имущественных отношений ранее заявляли о планах роста этого показателя на 30% - до 27,6 млрд рублей. В прошлом году общая сумма доходов консолидированного бюджета Санкт-Петербурга от использования и реализации государственного имущества за 2018 год составила порядка 21,4 млрд рублей.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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