Порядка 73% опрошенных москвичей считают необходимым сократить срок программы реновации

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Около 108 тыс. москвичей, принявших участие в голосовании на портале "Активный гражданин" по вопросу программы реновации, считают необходимым сократить ее продолжительность, которая составляет 15 лет. Об этом сообщается во вторник в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.

"С 4 октября по 5 ноября 2019 года на портале "Активный гражданин" прошло голосование, в ходе которого москвичи могли выразить свое мнение о том, является ли срок программы реновации (15 лет) оптимальным, либо реализацию программы следует ускорить. В голосовании приняли участие около 190,3 тыс. человек, из которых определенный ответ дали более 146,1 тыс. человек, остальные затруднились ответить", - говорится в сообщении.

В материалах к заседанию уточняется, что из числа ответивших почти 108 тыс. человек (72,9%) полагают, что программу реновации следует ускорить, в том числе увеличив объемы строительства жилья, а более 40 тыс. человек (27,1%) считают срок в 15 лет оптимальным.

"Таким образом, 72,9% участников голосования считают необходимым ускорить реализацию программы реновации. При этом 60,5% участников голосования рассматривают возможность купить квартиру в домах, которые будут строиться в кварталах реновации (в случае если, часть квартир будет выставлена на свободную продажу, чтобы окупить часть бюджетных затрат на переселение)", - заключается в материалах.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил журналистам, что утверждено еще 10 новых площадок реновации, общая площадь которых составляет 128,1 тыс. кв. м. Площадки расположены в семи столичных округах. Общая площадь 361 подобранной "стартовой" площадки программы реновации теперь составляет почти 5,2 млн кв. м.

Программа реновации

В июне 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошли более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки, составляющие почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около миллиона москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, по программе реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.