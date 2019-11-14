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Дума допускает управляющие компании к работе с домами, находящимися в госсобственности

Одновременно вводится конкурсный порядок отбора управляющей организации

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, призванный ликвидировать монополию органов власти на управление многоквартирными домами, находящимися в государственной или муниципальной собственности, и позволяющий допустить к нему управляющие компании.

С этой целью признается утратившим силу положение Жилищного кодекса, согласно которому порядок управления такими домами определяется уполномоченным правительством РФ федеральным, региональным или муниципальным органом власти.

Одновременно с этим вводится конкурсный порядок отбора управляющей организации для управления многоквартирным домом, в котором все помещения находятся в собственности РФ, конкретного региона или муниципального образования. Согласно пояснительным материалам, "законопроект позволит обеспечить развитие конкурентной среды на рынке управления многоквартирными домами".

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