Исследование: развитие в России рынка ипотечных ценных бумаг поможет снижению ставок

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Развитие рынка однотраншевых ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) позволит снизить ставки по ипотеке. Об этом говорится в аналитическом обзоре рейтингового агентства НКР.

"Дальнейшее снижение ставок могло бы обеспечиться более быстрым развитием рынка однотраншевых ипотечных ценных бумаг, реализуемых под поручительство АО "ДОМ.РФ", - отмечается в обзоре.

В документе также добавляется, что, по данным на 1 октября 2019 года, доля ипотечных ценных бумаг ДОМ.РФ выросла в два раза за последние 12 месяцев и достигла 64% в общем объеме выпусков ИЦБ. Также на 1 ноября 2019 года объем рынка ИЦБ ДОМ.РФ составляет 421 млрд рублей, планируется, что к 2021 году этот показатель превысит 1 трлн рублей.

"Наличие ликвидного рынка однородных бумаг позволило бы банкам оперативнее передавать риски через выпуск ИЦБ (процентный - инвесторам, кредитный - ДОМ.РФ) без необходимости закладывать их в ставки по выдаваемым кредитам. Тем самым стимулировалось бы снижение ставок для конечного заемщика", - полагают аналитики рейтингового агентства НКР.

Кроме этого, по данным агентства, положительное влияние на рынок ипотечных бумаг можно ожидать не ранее второй половины 2020 года, так как большая часть мероприятий по развитию рынка однотраншевых ИЦБ приходится на следующий год. При этом эффективность этого инструмента можно будет оценить в 2021-2022 годах, когда исчерпается влияние уменьшения ключевой ставки на ипотечный рынок.

По данным Банка России, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 октября 2019 года снизилась на 0,23 процентного пункта - до 9,68% годовых. Всего в сентябре было выдано 107 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 239,2 млрд рублей (на 1,3% больше, чем в августе), а с начала года выдано 889,4 тыс. ипотечных кредитов, что на 13,7% меньше по сравнению с прошлым годом (1,03 млн).

О развитии рынка ИЦБ в России

Увеличение объема ипотечного кредитования и снижение ипотечных ставок в России - среди целей нацпроекта "Жилье и городская среда". Выпуск ипотечных ценных бумаг является одним из инструментов достижения показателей нацпроекта. Ипотечные ценные бумаги ДОМ.РФ - рыночный механизм снижения ставок по ипотеке.

Банк России в 2016 году установил коэффициент риска по вложениям в рублевые облигации ДОМ.РФ и рублевые ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ в размере 20% вместо 100%. Летом 2019 года ЦБ установил коэффициент при расчете рыночного риска по ИЦБ ДОМ.РФ в торговых портфелях банков на уровне 8% вместо 100%, что снижает их нагрузку на капитал банка-инвестора примерно в 10 раз и ставит на один уровень с надежными корпоративными бондами.

Планируется, что ключевыми инвесторами в новые ипотечные ценные бумаги станут негосударственные пенсионные фонды, российские банки и иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании, крупные частные инвесторы. Всего с декабря 2016 года состоялось 12 сделок общим объемом более 320 млрд рублей.