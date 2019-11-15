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ДОМ.РФ за девять месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО на 63,1%

Чистая прибыль составила 16,1 млрд рублей

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. АО "ДОМ.РФ" увеличило чистую прибыль за девять месяцев 2019 года в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в пятницу пресс-служба компании по итогам публикации финансовой отчетности по международным стандартам.

"Ключевые финансовые показатели ДОМ.РФ за девять месяцев 2019 года: чистая прибыль составила 16,1 млрд рублей, увеличившись на 6,2 млрд рублей или 63,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года", - отмечается в сообщении.

Портфель ипотечных активов составил 511,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 20,7 млрд рублей или 4,2%, Активы, приносящие процентный доход, на 30 сентября 2019 года составили 679 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,5%. Рентабельность собственных средств компании достигла 15,1% по сравнению с 12,4% годом ранее.

"Рост чистой прибыли, а также рентабельность капитала, вложенного государством, превысила 15%. Это позволяет нам обеспечить концентрацию финансовых ресурсов группы для развития жилищного сектора в соответствии с целями, предусмотренными национальным проектом "Жилье и городская среда", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании Александра Плутника.

АО "ДОМ.РФ" - финансовый институт, занимающийся развитием рынка жилья в России.

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Россия
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