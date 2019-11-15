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Около 20% жилья в России строится с применением счетов эскроу

На сегодняшний день уже 23,1 млн кв. м жилья строится с использованием счетов эскроу

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Около 20% жилья на территории РФ строится с использованием эскроу-счетов в рамках проектного финансирования застройщиков, сообщила в пятницу пресс-служба института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ по итогам публикации финансовой отчетности по международным стандартам.

"На сегодняшний день уже 23,1 млн кв. м жилья строится с использованием счетов эскроу - около 20% от общего объема жилищного строительства", - приводятся в сообщении слова генерального директора ДОМ.РФ Александра Плутника.

По его словам, с начала 2019 года Банк ДОМ.РФ одобрил проекты строительства 7,9 млн кв. м жилья, в стадии проработки находятся еще около 5,1 млн кв. м. "Уполномоченный банк в сфере жилищного строительства, созданный нами в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина, на сегодня стал одним из опорных кредиторов для отрасли", - подчеркнул Плутник.

Ранее министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев отмечал, что Сбербанк, ВТБ и Банк ДОМ.РФ вошли в тройку банков-лидеров по работе с застройщиками и выдаче проектного финансирования.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Теги
РоссияПлутник, Александр Альбертович
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