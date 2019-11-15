Еще семь проектов планировки кварталов реновации вынесли на публичные слушания в Москве

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Еще семь проектов планировки территорий по программе реновации в московских районах Гольяново, Царицыно и Хорошево-Мневники вынесены на публичные слушания. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

"Для района Хорошево-Мневники на северо-западе столицы подготовлены три проекта планировки - речь идет о кварталах 74, 77, 80, 81, кварталах 83, 84-85, 86 и квартале 79. Еще два проекта рассмотрят жители Гольянова в Восточном округе - это микрорайоны 1-2 и микрорайоны 3, 4, 5", - приводятся в сообщении слова Княжевской.

Уточняется, что на юге столицы пройдет обсуждение проектов кварталов 2А, 2Б и кварталов 1, 4, 14, 14Б района Царицыно.

В пресс-службе добавили, что в новых проектах представлена современная застройка кварталов, объекты образования и спорта, сферы услуг и здравоохранения, а также варианты благоустройства территорий. Экспозиции проектов пройдут с 22 по 28 ноября, очные собрания участников слушаний в трех районах состоятся 3 декабря.

Первые публичные слушания по кварталам реновации в Москве стартовали в конце марта в районах Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Северное Тушино, Митино и Метрогородок. До конца года такие мероприятия планировалось провести по всем 89 проектам планировок территорий по программе реновации.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". В программу по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки - это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в городе.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в Москве, составляет около 16 млн кв. м - это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.