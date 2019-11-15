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Мутко считает, что комплексный подход к строительству жилья увеличивает спрос на него

Такой подход предполагает наличие социальной инфраструктуры

ПЕРМЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Комплексный подход к строительству, который предполагает наличие социальной инфраструктуры, позволяет поднять спрос на жилье. Такое мнение высказал журналистам в пятницу вице-премьер РФ Виталий Мутко в ходе рабочей поездки в Пермь.

"Необходим нормальный генплан, должны быть планы застройки территории, они должны быть адаптированы к стандартам комплексной застройки по качеству жилья, по наличию социальной инфраструктуры. В Перми до 10 школ не хватает, по минимальным подсчетам. Мы сегодня посмотрели микрорайон, где планируется вложение денег субъекта Федерации, федеральных денег и средств инвестора, там будет строиться школа. Школа строится - продажа жилья на 15-20% улучшается", - отметил Мутко.

По его словам, за последние несколько лет в Перми произошли серьезные изменения в подходе к градостроительной политике, однако, судя по данным индекса качества городской среды, перед руководством региона еще стоят масштабные задачи в этом направлении. "В первую очередь это вопрос со старым, аварийным фондом - почти 500 тыс. кв. м жилья, которые будут расселены до 2024 года на средства федерального бюджета, и практически 260 тыс. кв. м, которые край взял на себя, - это очень серьезные темпы", - добавил Мутко.

Он отметил, что выполнение этой программы позволит жителям Пермского края почувствовать изменения в качестве городской среды.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

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Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
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