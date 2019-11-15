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Доверенности лидируют по числу подделок при оформлении сделок с недвижимостью

В Федеральной нотариальной палате уточнили, что риски сводит к нулю нотариальная форма совершения сделки с недвижимостью, поскольку "нотариус несет полную имущественную ответственность за свои возможные ошибки"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Доверенности на недвижимость входят в перечень наиболее часто подделываемых документов при заключении в России сделок с недвижимостью. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

"Большая часть схем, направленных на незаконное присвоение себе чужой недвижимости с помощью поддельных бумаг, сводится к фальсификации доверенности, якобы выданной собственником, либо к изменению отдельных нюансов в содержании реально выданного документа (к примеру, подменяют предмет реально удостоверенной доверенности, удлиняют срок действия документа или расширяют круг полномочий поверенного)", - говорится в сообщении.

В ФНП уточнили, что риски сводит к нулю нотариальная форма совершения сделки с недвижимостью. Именно в этом случае гарантируется законность, юридическая чистота сделки и максимальная защита права собственности, поскольку "нотариус несет полную имущественную ответственность за свои возможные ошибки".

"Действительно, при подготовке к сделкам с недвижимостью особую бдительность следует проявлять в случае, когда продавец действует от лица собственника недвижимости по доверенности, поскольку такую схему часто выбирают мошенники. Следует обратиться к нотариусу за проверкой подлинности доверенности. Бывает, что даже честный посредник только после такой проверки узнает, что доверенность потеряла силу", - рассказали ТАСС в Кадастровой палате.

Как в свою очередь указывают в нотариальной палате, Единая информационная система нотариата, куда заносятся сведения обо всех совершаемых нотариальных действиях, помогает моментально выявить поддельный документ - нотариус имеет такие возможности с помощью цифровых сервисов. "Именно поэтому мошенники стремятся обойти нотариальную форму сделок", - заключают в ФНП. По данным палаты, в целом в крупных городах России доля поддельных доверенностей от общего числа составляет от 55% до 65%.

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Россия
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