Россиян мало интересуют лица, запрашивающие данные об их недвижимости

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Справки о третьих лицах, которые интересуются недвижимостью, не востребованы среди россиян. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Федеральной кадастровой палаты.

"Как показывает практика, данные сведения не пользуются особой популярностью. За девять месяцев 2019 года россияне заказали немногим более 2,7 тыс. справок о лицах, получивших сведения об объекте недвижимости", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, больше всего таких сведений с начала года выдано в Москве - чуть больше 750 справок. В Якутии граждане получили около 330 справок, в Московской области - 240. В 2018 году россияне заказали менее 2 тыс. справок о лицах, получивших сведения о недвижимости.

"Мы отмечаем низкую востребованность справок о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества, что в контексте страхов о приватности в эпоху цифровизации выглядит, как минимум, забавным несоответствием", - приводят в сообщении слова начальника управления информационных технологий Федеральной кадастровой палаты Алексея Бурова.

Как пояснили ТАСС в Кадастровой палате, справку о лицах, запрашивавших сведения об их недвижимости, можно получить через многофункциональные центры или посредством электронных сервисов. Из такой справки собственник может узнать о физических и юридических лицах или органах местного самоуправления, которые получали сведения о его объекте недвижимости, дату получения ими справки и ее исходящий номер. Справка предоставляется в течение трех дней.