Вологодская область завершит благоустройство дворов и территорий до 1 декабря

ВОЛОГДА, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Вологодской области пригрозили блокировкой финансирования проектов по благоустройству дворов и общественных территорий тем муниципалитетам, которые не завершат эти работы до 1 декабря.

"Все должно быть завершено до 1 декабря, прошу дать такое поручение. Иначе субсидии не будут предоставлены муниципалитету, но работы нужно будет завершить за счет средств местного бюджета. Такой пример был в городе Красавино в прошлом году", - сказал заместитель губернатора Антон Стрижов на оперативном совещании областного правительства.

По данным заместителя губернатора, сейчас выполнены работы по благоустройству 193 дворов из планируемых на 2019 год 196,51 общественной территории из 57. Полностью выполнен первый этап проекта создания набережной в городе Вытегре с восстановлением исторического облика - проект стал победителем всероссийского конкурса в 2018 году. Не завершены работы по благоустройству двух дворов и шести общественных территорий.

Общий объем финансирования составляет в 2019 году 671,4 млн рублей, в том числе 391,2 млн - из федерального бюджета, 187,2 млн - из областного, 93 млн - из местных бюджетов. Работы профинансированы на 55%, идет приемка работ. Благоустройство проводят 34 муниципальных образования из всех районов, в монопрофильных городах Череповец, Красавино, Сокол и поселке Сазоново, а также исторические поселения федерального значения - города Белозерск, Великий Устюг и Тотьма.

В 2019 году победителями всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений от области стали: проект Череповца с воссозданием историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных, реконструкция набережной Кускова в Тотьме и реконструкция центральной площади в Устюжне. Все города разработали графики выполнения работ и намерены реализовать проекты до 1 декабря 2020 года, добавил Стрижов.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов, один из них - "Формирование комфортной городской среды", который подразумевает кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза. В целом национальный проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников до 2024 года - более 1 трлн рублей.