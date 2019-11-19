Число сделок на рынке вторичного жилья в Москве за октябрь увеличилось на 26%

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Количество сделок на вторичном рынке жилой недвижимости в Москве в октябре 2019 года увеличилось на 26% по сравнению с сентябрем. Об этом во вторник сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

"В октябре 2019 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 12 тыс. 605 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, что на четверть (+26%) превышает показатель сентября (10 тыс. 27)", - говорится в сообщении.

По данным управления, в годовой динамике число сделок на рынке вторичного жилья Москвы в октябре 2019 года на 22% ниже аналогичного месяца прошлого года (тогда 16,1 тыс.).

Всего с начала 2019 года в Москве зарегистрировано 117,9 тыс. сделок на рынке вторичного жилья. Это на 3% ниже аналогичного периода прошлого года (121,8 тыс.).

"В целом, несмотря на то, что с мая показатели несколько ниже, чем в 2018 году, общее число зарегистрированных с начала года договоров купли-продажи остается практически на уровне прошлого года, что свидетельствует о стабильном спросе на вторичный фонд недвижимости столицы", - приводят в сообщении слова руководителя управления Игоря Майданова.