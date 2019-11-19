Обманутые дольщики обанкротившейся красноярской компании получат 2,8 млрд руб. компенсации

КРАСНОЯРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Дольщикам красноярской компании "Реставрация", признанной банкротом, выплатят в качестве компенсации 2,8 млрд рублей. Об этом во вторник журналистам сказал заместитель генерального директора Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Алексей Ниденс.

Строившая дома компания "Реставрация" была признана банкротом 5 декабря 2018 года по заявлению Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

"Это десять недостроенных домов, это 1,5 тыс. дольщиков. Было принято решение о восстановлении их прав путем выплаты денежной компенсации. Причем рассчитывалась она по рыночной стоимости исходя из той стадии дома, в котором дом находился на момент оценки.<...>. Всего на возмещение гражданам будет направлено 2,8 млрд рублей", - сказал Ниденс.

Выплаты пройдут за счет средств компенсационного фонда.

В мае подозреваемый в мошенничестве директор строительной компании "Реставрация" Николай Коваленко был задержан в Италии по запросу ГУ МВД России по Красноярскому краю. По данным МВД, в 2017 году Коваленко организовал оформление договоров долевого строительства жилых домов в Красноярске. Однако полученными от граждан денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.