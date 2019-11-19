На Кубани в 2020 году выделят около 450 млн рублей на улучшение жилищных условий ветеранов

КРАСНОДАР, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края в 2020 году введут новую меру социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны - единовременную выплату на улучшение жилищных условий. На эти цели направят около 450 млн рублей, сообщил журналистам во вторник глава региона Вениамин Кондратьев.

"В следующем году мы вводим новую меру соцподдержки ветеранов Великой Отечественной войны - единовременную выплату на улучшение жилищных условий. Средства пойдут на ремонт и благоустройство жилья. В общей сложности мы выделяем на эти цели около 450 млн рублей. При этом мы сохраняем все существующие льготы и меры социальной поддержки", - сказал Кондратьев.

По данным пресс-службы администрации края, поддержку смогут получить ветераны и инвалиды, а также вдовы и члены семей погибших участников войны.

В первую очередь регион обеспечивает жильем ветеранов и вдов участников войны. В 2019 году в крае на эти цели направили более 163 млн рублей, 96 человек смогли улучшить свои жилищные условия. До конца года планируется обеспечить жильем еще восемь человек.