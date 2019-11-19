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Российские инвесторы сократили вложения в недвижимость Европы

В международной консалтинговой компании CBRE уточняется, что в исследовании учитывались сделки от €1 млн по приобретению объектов коммерческой недвижимости, а также участков под жилое строительство
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российские инвесторы сократили крупные вложения в европейскую недвижимость по итогам трех кварталов 2019 года. Такие данные содержатся в исследовании международной консалтинговой компании CBRE.

"Крупные транзакции россиян за рубеж продолжают сокращаться. По данным наших европейских коллег, в текущем году таких сделок в принципе не зафиксировано (по итогам трех кварталов 2019 года). Разумеется, были некрупные сделки, которые ниже радара международных консультантов", - приводятся в сообщении слова генерального директора CBRE в России Владимира Пинаева.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе компании, в исследовании учитывались сделки по приобретению объектов коммерческой недвижимости (как в инвестиционных целях, так и под собственные нужды), а также участков под жилое строительство. Бюджет - от €1 млн. При этом в компании не исключают, что могли быть непубличные транзакции, не вошедшие в статистику. "Другой вопрос, что данный рынок непрозрачен и деньги любят тишину, особенно в нестабильных условиях", - отмечает Пинаев.

В частности, по данным директора по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank Марины Шалаевой, инвесторы из России рассматривают инвестиции в европейскую недвижимость в бюджетах от €500 тыс. до €1 млн. По ее словам, популярностью пользуются коллективные инвестиции и проекты редевелопмента. "Однако с 2017 года мы наблюдаем тренд на снижение активности по высокобюджетным запросам на lifestyle-недвижимость. Это виллы, загородные дома, апартаменты", - рассказала эксперт ТАСС.

Всего, согласно данным CBRE, общий объем инвестиций в европейскую недвижимость достиг с начала 2019 года €192 млрд против €223 млрд за аналогичный период 2018 года. В третьем квартале показатель составил €69,5 млрд, это на 4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

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Россия
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