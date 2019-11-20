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"Ъ": Мутко предлагает заморозить показатели нацпроекта по жилью на три года

Речь идет об уровне 75,7 млн кв. м, отмечает издание

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Требования к объемам жилищного строительства в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" могут быть заморожены на 2019-2021 годы на уровне 75,7 млн кв. м. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на доклад вице-премьера РФ Виталия Мутко, который имеется в распоряжении редакции.

Издание отмечает, что 75,7 млн кв. м. жилья было построено по итогам 2018 года. При этом в нацпроекте заложено увеличение объема строительства жилья до 94 млн кв. м. в 2019 году, а в 2020 и 2021 годах - до 98 и 94 млн кв. м. Конечной целью должен стать ввод 120 млн кв. м. жилья по итогам 2024 года. Таким образом, предложение вице-премьера предполагает сокращение ввода жилья почти на 14%, 22,3% и 19,5% от запланированных объемов на трехлетний период.

Как сообщил газете представитель вице-премьера, такую корректировку обсуждали на заседании последнего проектного комитета по нацпроекту, но "конкретное решение пока не сформулировано".

Отмечается, что Мутко в документе обосновывает необходимость изменения целей, заложенных в нацпроекте, низкими темпами роста ВВП - 1,3% вместо планируемых 2,2%. Кроме того, снижение показателя строительства обусловлено тем, что средние ставки по ипотечным кредитам в 2019 году составят 10,1%, тогда как в нацпроекте заложен уровень в 8,9%. Третьим фактором стал переход отрасли на проектное финансирование.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
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