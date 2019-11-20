Пахомов: России нужна отдельная федеральная программа по строительству арендных домов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Отдельную федеральную программу по строительству наемных домов необходимо создать в России. Об этом в среду заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

"Необходимо создать отдельную федеральную программу по строительству наемных домов", - сказал Пахомов на расширенном заседании комитета. По его словам, ДОМ.РФ мог бы использоваться как финансовый инструмент решения обозначенной проблемы.

Председатель комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская в свою очередь отметила, что развитие некоммерческого найма поможет сократить очереди на жилье в России. "Нам очень нужен и полезен некоммерческий найм и наемные дома, миллионами исчисляется число желающих уйти из очереди на социальный найм", - сказала Хованская.

Она пояснила, что в первую очередь имеет в виду категорию очередников, которые смогли улучшить жилищные условия и относятся "к так называемому среднему классу". "У нас дырка образовалась в законодательстве для этой категории людей", - сказала Хованская.

Как отметил заместитель главы Минстроя Никита Стасишин, по данным на середину года, в 80 регионах РФ сформирована очередь на жилье не из малоимущих, а тех, кто не имеют возможности взять ипотеку с невысоким доходом. "Общее количество семей - 5 390. Общее количество человек - 30 228. Количество квадратных метров под сформированную очередь, которые необходимо построить, составляет 291 тыс. кв. м. На это из расчета средней стоимости кв. м, которую устанавливает Минстрой для строительства за счет муниципалитетов, субъектов и разных уровней бюджета необходимо 12 млрд рублей", - добавил замминистра.

Об арендном жилье

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 10 октября 2019 года разработать механизмы обеспечения семей с невысокими доходами жильем на условиях его сохранения в публичной собственности. Социальное арендное жилье может стать одним из механизмов поддержки семей с невысоким уровнем дохода.

Арендное жилье является одним из механизмов улучшения жилищных условий граждан, следует из паспорта нацпроекта "Жилье и городская среда". Целью нацпроекта является улучшение условий проживания 5 млн российских семей ежегодно в период до 2024 года. Предполагается, что 30 тыс. из них заключат договоры аренды квартир на срок не менее одного года.