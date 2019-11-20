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Минстрой предложил субсидировать ставки по кредитам застройщиков в регионах

Такая возможность рассматривается в рамках проектного финансирования, пояснил замглавы ведомства Никита Стасишин

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Минстрой России рассматривает возможность субсидирования ставок в регионах с низкой рентабельностью в рамках проектного финансирования застройщиков. Об этом в среду сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин на расширенном заседании комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

"Мы сейчас будем выходить с предложением в регионах с низкой рентабельностью и низким уровнем доходов субсидировать ставки проектного финансирования на период строительства. Другого выхода нет", - сказал замминистра.

По его словам, сегодня реальная ставка проектного финансирования, с учетом норм резервирования в банках, составляет около 11,5-12% годовых.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

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Россия
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