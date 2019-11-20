Число ипотечных сделок увеличилось в Москве в октябре на 21%

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в октябре 8 тыс. 29 договоров ипотечного кредитования, что на 21% превышает показатель сентября, когда было заключено 6 тыс. 635 сделок, сообщила в среду пресс-служба ведомства. Однако по сравнению с прошлым годом, когда в октябре было зарегистрировано 10 тыс. 61 сделка, этот показатель снизился на 20%.

С января по октябрь текущего года было заключено 72 тыс. 57 ипотечных сделок, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года, когда зарегистрировали 72 тыс. 595 договоров (минус 1 %).

"Если прошлогодняя реакция рынка была вызвана в том числе изменением ключевой ставки с ожиданием вероятного роста, то в текущем периоде, скорее наоборот, - уменьшением ставки с перспективой ее дальнейшего снижения. Как следствие, банки начали пересмотр условий по выдаче ипотек в среднем с 10,28% годовых в июле до 9,69% по итогам сентября и в октябре продолжают снижать проценты", - сказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, чьи слова приводятся в сообщении.

Как он отметил, судя по активности на рынке жилья, жители Москвы больше не ждут минимальных значений по кредитам и покупают квартиры сейчас. "В случае, если в будущем банки смогут предложить еще более выгодный процент, всегда есть возможность воспользоваться механизмом рефинансирования", - добавил Майданов.