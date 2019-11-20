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Ввод жилья в Северной Осетии увеличился в январе-октябре на 9%

До конца года в республике планируется ввести в эксплуатацию 214 тыс. кв. метров общей площади жилья

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 ноября. /ТАСС/. Ввод жилья увеличился в Северной Осетии за январь-октябрь на 9% и превысил 190 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минстроя республики.

"За январь - октябрь в Северной Осетии введено в эксплуатацию более 190 тыс. кв. м жилья, это 109,1% к аналогичному периоду 2018 года. В том числе введено в эксплуатацию 42,5 тыс. кв. м индивидуального жилья, что на 37,1% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года", - сказал собеседник агентства.

Северная Осетия в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" до 2024 года планирует увеличить объемы ввода жилья на 77 тыс. кв. м - до 291 тыс. кв. м. В 2019 году в республике планируется ввести в эксплуатацию 214 тыс. кв. метров общей площади жилья.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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